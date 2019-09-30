По данным Департамента полиции, об инциденте в полицию сообщили в 17 ч. Звонившие сказали, что фрагмент залит красной краской.
Вильнюсская мэрия уточняет нанесенный ущерб.
Полиция идентифицировала подозреваемую и вызвала ее в комиссариат. Начато расследование в связи с нарушением общественного порядка.
Фрагмент мемориала на площади поставили на прошлой неделе.
"Холм свободы" - мемориал в память борцов за свободу Литвы, который должен появиться на Лукишкской площади. Этот произведение победило в конкурсе, объявленном Минкультом и Центром современного искусства два года назад. Голосование проводили по интернету.
Монумент символизирует абстрактный лес – пространство, в котором велась борьба за свободу, а вместе с тем, подполье. По словам автора монумента Андрюса Лабашаускаса, этот мемориал - оппонент зданию КГБ, которое стоит по другую сторону проспекта Гедиминаса. В здании КГБ в советское время пытали борцов за свободу.
Часть жителей выступает против этого монумент. Они убеждены, что вместо него на Лукишкской площади должна появиться скульптура Погони (Витиса). Эта группа людей обжаловала в суде решение установить на площади мемориал "Холм свободы".
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