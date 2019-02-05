На видео видно, что остановившийся на дороге водитель терпеливо ждет, когда через дорогу перейдет стадо копытных. Такое большое количество этих животных в одном месте удивило не только водителя, но и пользователей сетей.
Видео, которое молниеносно распространилось в интернете: больше миллиона просмотров (2)
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