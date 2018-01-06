Нарушителями литовско-белорусской границы стали волк и заяц: первый со стороны Беларуси гнался за вторым, видео погони опубликовала погранслужба Литвы, пишет TUT.by.
Дело было в районе литовского города Друскининкай.
Напомним, что это не первый случай эмиграции беларуских животных в Литву: эту границу уже переходили и стадо кабанов, и лось, который перепрыгнул в соседнюю страну через забор.
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