Первый вице-спикер парламента "крестьянка" Рима Башкене подготовила поправку к закону, согласно которой депутата, который без уважительной причины пропустил пленарное заседание, заседание комитета, комиссии или еще какое-то заседание, о котором было известно заранее, не получит зарплату за этот день.

"В день бывает по два пленарных заседания – утреннее и вечернее. Если без уважительной причины не являешь на одно из них, лишаешься 50% зарплаты, если не приходишь на оба – лишаешься всей зарплаты. Все просто и ясно", - сказала Башкене.

По подсчетам Комиссии по этике, которая следит за посещаемостью пленарных заседаний, в январе было три пленарных заседания, на которых должны были состояться голосования. На них не было от 12 до 32 депутатов, в среднем - по 19 человек на каждом.