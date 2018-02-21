"Мы начали с 30 евро, считаем, что в 2019 году есть возможности, уже на весенней сессии мы начнем обсуждать бюджет 2019 года, предусматриваем повысить до 50 евро, это будет более значительная помощь", - сказала в среду в интервью Ziniu radijas Башкене.

С января этого года родителям выплачивают "детские" деньги в размере 30 евро в месяц. Эти выплаты пришли на смену дополнительному необлагаемому налогами размеру за каждого ребенка, которым могли пользоваться работающие родители.

Малоимущие и многодетные родители будут получать дополнительные выплаты.

В январе мэрии получили большое количество заявлений на оформление "детских" денег, муниципалитеты не успевают их рассматривать, поэтому деньги, скорее всего, родителям выплатят в марте.