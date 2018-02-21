Рассматривается возможность увеличения "детских" денег с 2019 года с 30 до 50 евро в месяц, сообщила вице-спикер парламента и представительница "крестьян" Рима Башкене.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Мы начали с 30 евро, считаем, что в 2019 году есть возможности, уже на весенней сессии мы начнем обсуждать бюджет 2019 года, предусматриваем повысить до 50 евро, это будет более значительная помощь", - сказала в среду в интервью Ziniu radijas Башкене.

С января этого года родителям выплачивают "детские" деньги в размере 30 евро в месяц. Эти выплаты пришли на смену дополнительному необлагаемому налогами размеру за каждого ребенка, которым могли пользоваться работающие родители.

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Малоимущие и многодетные родители будут получать дополнительные выплаты.

В январе мэрии получили большое количество заявлений на оформление "детских" денег, муниципалитеты не успевают их рассматривать, поэтому деньги, скорее всего, родителям выплатят в марте.

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