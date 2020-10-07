Нобелевской премии по химии в этом году удостоены француженка Эммануэль Шарпентье и американка Дженнифер Дудна.

"Профессор Шикшнис с самого начала был в одном ряду с сегодняшними лауреатами, поэтому очень досадно. Следует заметить, что еще в 2018 году они все трое за открытие феномена CRISPR были удостоены тоже престижной награды - премии Кавли, поэтому было немалое основание ожидать, что академик ВУ мог быть среди лауреатов Нобелевской премии", - сказала в среду Сужеделене.

Созданная учеными технология позволяет с высокой точностью редактировать ДНК организмов. Это открывает возможности в плане лечения генетических заболеваний или создания новых сортов растений, пород животных.

Шикшнис с командой, и Шарпентье с Дудна представили эту технологию в 2012 году.

Отвечая на вопрос, по каким причинам литовский ученый мог не получить премию, Сужеделене предположила, что это могло быть связано с вероятно более заметным вкладом лауреатов в применение этой технологии в разных областях.

"Открытия и группы Шикшниса, и Шарпентье с Дудна были об одном и том же (...) Трудно интерпретировать решение Нобелевского комитета. Возможно, на это повлияло конкретное применение, дальнейшее развитие. Но это лишь предположения", - сказала она.