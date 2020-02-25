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В Вильнюсе 24 февраля в Сантаришкскую клинику был доставлен пациент с симптомами простуды, который прилетел из Северной Италии. Пациента обследовали, все исследования на коронавирус у него отрицательные, сообщил вице-министр здравоохранения Литвы Альгирдас Шешельгис.
Vilniaus oro uostas; koronoviruso grėsmė
Vilniaus oro uostas; koronoviruso grėsmė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Все анализы отрицательные", – сказал 25 февраля в интервью на Литовском радио вице-министр.

Он заметил, что с начала распространения этого вируса в Литве исследовали больше 10 образцов, все они были отрицательными, коронавирус не подтвердился. "Вчера у нас было пять (образцов – BNS), я такую статистику не веду, но с начала вспышки этого вируса исследовали больше 10 образцов, пока все они отрицательные", – отметил Шешельгис.

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По словам вице-министра, исследование образца в лаборатории занимает 6-7 часов.

Портал lrytas.lt сообщал, что у вернувшегося из Италии пациента подозревали коронавирус, по этой причине было закрыто одно из отделений клиники InMedica. Пациента на скорой увезли в Сантаришкскую больницу для обследования.

В понедельник в клинику InMedica, вернее в ее филиал Alfa на ул. Ю.Балтрушайтиса в Фабийонишкес обратился мужчина, вернувшийся из северной Италии. Пациент сказал врачам, что за три дня до этого у него была высокая температура.

Между тем, когда он обратился к врачам, температуры у него уже не было, поскольку он выпил Gripex, пишет lrytas.lt.

Однако было принято решение увезти пациента в Сантаришкскую клинику и обследовать его. Клиника InMedica была закрыта на внеплановую дезинфекцию.

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