Вице-министр: сейчас в Литве есть 100 человек, с которыми ежедневно общаются из-за коронавируса

"Тут нет ничего особенного и опасного. Это люди, которые подходили к нашим дежурным в аэропортах, они вернулись из разных стран мира, необязательно из Китая. Сейчас из Китая, наверное, уже никто не приезжает или хотя бы из тех его регионов, где объявлен карантин, поскольку сообщения с ними нет, разве что заказные рейсы разных стран, эвакуирующих своих граждан", – сказал Delfi вице-министр.

К специалистам в основном обращались люди, которые вернулись из других стран, где участвовали в конференциях и других мероприятиях, на которых присутствовали и граждане Китая.

Всех жителей, который контактировали с китайцами по прибытии в Литву просят подходить к дежурящим в аэропортах специалистам, которые предоставляют необходимые консультации.

"Специалисты на протяжении 14 дней каждый день связываются с ними и интересуются состоянием их здоровья", – сказал Шешельгис.

По последним данным, коронавирусом во всем мире заболели 76 000 человек, 2000 из них скончались.