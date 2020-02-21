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Вице-министр здравоохранения Литвы Альгирдас Шешельгис информировал, что сейчас в стране есть около 100 человек, которые ездили в другие страны и добровольно пошли на превенцию коронавируса. Людям, которые в аэропортах передали свои контакты сотрудникам Национального центра здравоохранения, в течение 2 недель рекомендуют соблюдать меры безопасности.
Вице-министр: сейчас в Литве есть 100 человек, с которыми ежедневно общаются из-за коронавируса
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Тут нет ничего особенного и опасного. Это люди, которые подходили к нашим дежурным в аэропортах, они вернулись из разных стран мира, необязательно из Китая. Сейчас из Китая, наверное, уже никто не приезжает или хотя бы из тех его регионов, где объявлен карантин, поскольку сообщения с ними нет, разве что заказные рейсы разных стран, эвакуирующих своих граждан", – сказал Delfi вице-министр.

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К специалистам в основном обращались люди, которые вернулись из других стран, где участвовали в конференциях и других мероприятиях, на которых присутствовали и граждане Китая.

Всех жителей, который контактировали с китайцами по прибытии в Литву просят подходить к дежурящим в аэропортах специалистам, которые предоставляют необходимые консультации.

"Специалисты на протяжении 14 дней каждый день связываются с ними и интересуются состоянием их здоровья", – сказал Шешельгис.

По последним данным, коронавирусом во всем мире заболели 76 000 человек, 2000 из них скончались.

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