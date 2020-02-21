Вице-министр: сейчас в Литве есть 100 человек, с которыми ежедневно общаются из-за коронавируса

"Тут нет ничего особенного и опасного. Это люди, которые подходили к нашим дежурным в аэропортах, они вернулись из разных стран мира, необязательно из Китая. Сейчас из Китая, наверное, уже никто не приезжает или хотя бы из тех его регионов, где объявлен карантин, поскольку сообщения с ними нет, разве что заказные рейсы разных стран, эвакуирующих своих граждан", – сказал Delfi вице-министр.
К специалистам в основном обращались люди, которые вернулись из других стран, где участвовали в конференциях и других мероприятиях, на которых присутствовали и граждане Китая.
Всех жителей, который контактировали с китайцами по прибытии в Литву просят подходить к дежурящим в аэропортах специалистам, которые предоставляют необходимые консультации.
"Специалисты на протяжении 14 дней каждый день связываются с ними и интересуются состоянием их здоровья", – сказал Шешельгис.
По последним данным, коронавирусом во всем мире заболели 76 000 человек, 2000 из них скончались.
TOP новостей
За злоупотребление местом на парковке у дома в Литве предложена конфискация автомобиля (16)
Жители многоквартирных домов, которые не находят на...
AccuWeather представил прогноз на эту весну: рекордно теплой может быть не только зима (1)
После рекордно теплой зимы прогнозируют теплое начало...
Глава представительства Еврокомиссии в Литве: нашу общую позицию предопределили агрессивные действия России в Украине (17)
Как сложатся отношения стран-членов Европейского союза...
Уверенные в своих правах пешеходы гибнут под колесами автомобилей (20)
Пешеходы знают, что водители обязаны уступать им...
Президент вернулся к столу переговоров по бюджету ЕС: "экономная четверка" за сокращение, что ждет Литву? (9)
Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу в Брюсселе...