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В среду будет принято решение о возобновлении предоставления плановых медицинских услуг, но стоматологические кабинеты пока не откроются, сказала вице-министр здравоохранения Лина Ярушявичене.
Вице-министр рассказала, как отныне будут выглядеть визиты к врачам в Литве
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мы надеемся, что постановление правительство примет в среду, тогда, чем быстрее учреждение подготовится и обеспечит безопасность пациентов, тем быстрее сможет возобновить предоставление плановых услуг", – сказала Ярушявичене в интервью радио LRT.

По ее словам, министерство получило письма стоматологов, которые не согласны открываться на первом этапе смягчения карантина.

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Ярушявичене подчеркнула, что система здравоохранения должна подготовиться к предоставлению плановых услуг, ух будут предоставлять иначе, не так как до карантина, т.е. будут предприняты особые меры безопасности, чтобы больницы не стали очагами коронавируса. По ее словам, сколько пациентов смогут принять учреждения, будет зависеть от того, какие меры безопасности они смогут организовать.

Одно из основных требований - отделение пациентов из группы высокого риска (людей старшего возраста с хроническими заболеваниями) от других пациентов.

"Мы наверное должны понять, что того, что мы видели раньше, уже не будет - у кабинетов врачей не будут толпиться люди в ожидании консультации – на какое-то время об этом придется забыть. Все пациенты будут приниматься в указанное время, если речь идет о консультации. Между физическими консультациями будут проводиться и аудиовизуальные, чтобы во время таких консультаций можно было продезинфицировать помещение", – сказала вице-министр.

С понедельника в Литве ввели смягчение условий карантина – с определенными ограничениями начнут работать уличные кафе, музеи, библиотеки, салоны красоты и др. Откроются и детские сады для детей, чьи родители должны работать.

Карантин в Литве действует до 11 мая.

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