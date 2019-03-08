"Эти выборы не выделялись количеством и характером инцидентов, большой активности мы также не заметили. Мы считаем, что самые интересные выборы еще впереди и, вероятно, что во время этих выборов будут использованы технологии или способы, которые до сих пор не использовались", – заметил вице-министр.

По его словам, план реакции на кибератаки был подготовлен еще в прошлом году.

"План уже внедрен, и каждый его шаг уже осуществлен, и после этого этапа (отчета о состоянии кибербезопасности – ELTA) мы посмотрели, что еще можно укрепить. Это охватывает как курсы для людей, которые участвуют в выборахd, так и внедрения конкретных технологий", – заметил Керза.

Согласно отчеты о состоянии национальной кибербезопасности, в Литве в 2018 году зарегистрированы 53 183 киберинцидента, т.е. на 3% меньше, чем годом раньше. В отчете сказано, что киберинциденты стали сложнее, а сами атаки становятся все более рафинированными.

По данным Национального центра кибербезопасности, в 2018 г. отрицательная информация была направлена на важнейшие сферы нацбезопасности Литвы. Всего установили 2456 случаев, которые имели черты отрицательной информации, т.е. в среднем 205 случаев в месяц. Особенно активный поток отрицательной информации был зафиксирован в сфере обороны (29%). Такая интенсивность объясняется не только потоком пропаганды в адрес Литвы, но и искусственной эскалацией недружественными источниками разных событий в Литве.

Центр отмечает, что путем укрепления кибербезопасности в 2018 году Минобороны и Национальный центр кибербезопасности подписали соглашение о сотрудничестве со СМИ. Также в прошлом году Минобороны, при сотрудничестве с партнерами, начало основание регионального центра кибербезопасности в Каунасе. Было принято решение о создании безопасной сети по обмену государственными данными, которая охватывала бы ведомства, обеспечивающие жизненноважные функции в государстве.