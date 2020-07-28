По словам Шешельгиса, если правительство одобрит предложенный порядок в среду, то он вступит в силу с четверга.

По словам вице-министра, когда видишь, как обстоят дела за границей, появляется беспокойство.

"Мы следим за ситуацией не только в Литве, в Литве она еще не достигла критической отметки, но если взглянуть на то, что происходит за ее пределами, и если вспомним, что было, когда отменили карантин, и у людей появилась возможность лететь в другие страны. Ситуация в других странах вызывает озабоченность", – сказал вице-министр.

По словам Шешельгиса, приехавшие из-за границы представляют серьезную опасность.

"Люксембург, Румыния, Болгария, Португалия, Швеция, Испания – люди из этих стран представляют большой риск. У нас есть список, который обновляют каждую пятницу", – напомнил он.

"Эти колебания в разных странах, то рост, то снижение числа заболевших после того как разные страны отменили карантин, вызывает беспокойство. Мы вынуждены думать, может стоит вернуть ограничения, которые действовали во время карантина. Мы видим, что количество привозных случаев составляет до 50%. Это беспокоит. А информация о разных очагах в Литве заставляет думать о перспективе, чтобы не пришлось закрывать бизнес. Итак, возвращение масок в местах массового скопления людей, это как раз то, о чем мы забыли и, вероятно, расслабились", – сказал Шешельгис.

"Я думаю, что рекомендации - это всего лишь рекомендации. Возможно, менталитет у литовцев такой, что когда требуют, когда грозит ответственность, только тогда люди надевают маски. Конечно, мы рады видеть, что люди в местах массового скопления надевают маски, но в других странах, например, в Норвегии или Швеции достаточно рекомендаций и люди принимают это как обязательное правило", – заметил виде-министр.

Правда, в Литве опасность представляют не только привозные случаи – растет и количество местных очагов.

"Мы можем упомянуть Кедайняй, Шакяй, Каунас, Молетский район, Шальчининкай, Вильнюс, Клайпеду и Паневежис - это города и районы, где фиксируют много заболеваний. Самый высокий показатель - в Тракай (18,4), в Клайпеде - 8,3. В этих районах надо особенно беречь себя в местах массового скопления людей.

(...) Самые опасные ситуации складываются там, где эпидемиологи не могут установить путь заражения", – сказал собеседник.

По его словам, люди иногда сознательно скрывают и не говорят правду.