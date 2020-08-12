"Такого массового карантина точно не будет. Мы включили все мощности, чтобы этого избежать. Если и будут ограничения, уточнения, скажем, мероприятия, то только ограничения для мероприятий, но не для всего бизнеса. Что касается розничной торговли, мы надеемся, что избежим тех ограничений, которые были", – сказала Рояка.
По ее словам, пока готовят разные сценарии введения механизмов помощи буизнесу.
"Экономические показатели в большинстве случаев опаздывают, поэтому мы ориентируемся не на падение оборота, с этим уже опоздали.
Мы предлагаем правительству ориентироваться на показатели, которые могут быть сигналом будущих падений. Это ожидания потребителей, уровень доверия, чтобы можно было разделить разные группы бизнеса", – сказала Рояка.
Напомним, что карантин в Литве был введен 16 марта и длился до 17 июня.
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