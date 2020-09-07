Вице-мэр: в Вильнюсе коронавирус установили у ученика начальной школы

По словам вице-мэра, ребенок заразился в семье.
"Сегодня у ученика начальной школы им. Мартинаса Мажвидаса диагностировали коронавирус. Он заразился от члена семьи. Когда были получены результаты, вся семья изолировалась, поэтому в пятницу ребенка в школе уже не было.
Весь класс в ближайшее время будет учиться удаленно. Школу в воскресенье дезинфицировали, поэтому дети других классов с понедельника будут учиться в обычном режиме.
Желаю всем сил и трезвого разума, подобные ситуации в этом году точно будут. Самое главное для учеников и их родителей - осторожность. Если вы заметили симптомы простуды - лучше оставайтесь дома, а если в семье установлен коронавирус, сразу информируйте учебное заведение. Это позволит принять верные решения", - писал политик.
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