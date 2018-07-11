Начальник фельдшера не склонен драматизировать ситуацию, но министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига заявил, что такие медики – позор для всей системы.

О ситуации порталу 15min рассказала мать ребенка, которого везли в больницу. Мальчика с болями везли в Каунас. Позже каунасские врачи диагностировали у него разрыв аппендицита. По дороге из Мариямполе мать с ребенком ждали фельдшера, пока та бегала домой за личными вещами. Кроме того, скорая помощь останавливалась у дороги, чтобы фельдшер могла купить себе и коллегам клубнику.

Глава Мариямпольской станции скорой помощи Альвидас Дирсе сказал DELFI, что ему об этом случае известно. Он заметил, что речь идет не о ребенке, а о подростке 14-16 лет. Врачи подозревали, что у него аппендицит, поэтому направили пациента в Каунас. Фельдшер заехала домой, чтобы взять вещи для мужа, который в тяжелом состоянии находится в Каунасе. Клубнику фельдшер также покупала для больного супруга.

на вопрос, не могло ли это нанести ущерб здоровью пациента, у которого подозревали разрыв аппендицита, Дирсе ответил, что пациенты с аппендицитом обычно находятся в стабильном состоянии и особого вреда их здоровью небольшая задержка не принесет.

Однако Дирсе признал, что фельдшер допустила оплошность и ее наказали.

"Описанный в СМИ случай, когда автомобиль скорой помощи с больным ребенком остановился, чтобы фельдшер могла купить клубнику (дважды!), недопустим, это позор для всей системы. Если все было так, как рассказано, то такие медики вообще не должны работать в системе здравоохранения.

В любом случае, когда карета скорой помощи везет пациента, его надо доставить как можно скорее. В данном случае, оперативная помощь не была оказана, напротив, это могло нанести вред здоровью пациента. А ведь речь идет о ребенке", – оценил ситуацию глава Минздрава Верига, который намерен обратиться в мэрию и к руководству Станции скорой помощи.

На данный момент известно, что Дирсе был вызван для объяснений к мэру Мариямполе.