Ветеринары отмечают: хозяева не заботятся о питомцах, пока не произойдет несчастье

Ассистент ветврача Камиле Макунайте сказала, что люди часто обращаются за помощью, когда собака попадает под машину. По ее словам, таких несчастных случаев можно избежать, если сделать так, чтобы животное было заметно в темноте.

Макунайте сказала, что в магазинах для животных можно купить специальные приспособления для этого. Таких приспособлений много: это и одежда с отражателями, яркие жилетки, светящиеся ошейники, поводки со светоотражающими деталями, светящиеся брелоки и т.д.

По словам специалиста, важно правильно использовать отражатель. Если он неправильно пристегнут, то его не будет видно.

"Отражатели надо закреплять на видном месте. Если это жилет - отражатели должны быть на спине или на боках. Можно использовать светящиеся брелоки на шею, они привлекают внимание. Жилетки и одежда должны быть нужного размера", – сказала Макунайте.

Она акцентировала, что отражатели должны быть удобными и не должны стеснять движения животного. Если хозяин заметил, что собака в жилете чувствует себя неуютно, начинает чего-то бояться, надо подобрать другой вариант.

"Если собака большая, нужны большие отражатели или несколько. Это может быть жилет, светящийся брелок и светоотражающий поводок. В таком случае хозяин с собакой будут заметны в темное время суток в любом месте. Если животное небольшое, отражатели не должны мешать ему передвигаться", – сказала специалист.

Водители нередко жалуются, что даже на освещенных участках сложно заметить пешехода, а небольших собак заметить практически невозможно. Макунайте сказала, что по этой причине и надо позаботиться о безопасности.

"Хозяева должны водить собак на поводке. Если вы хотите водить собаку без поводка, надо выбирать специальные огражденные площадки, откуда собака не выбежит на дорогу", – сказала Макунайте.

Она подчеркнула, что все пешеходы должны подумать о своей безопасности и носить отражатели.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта и коммуникаций.