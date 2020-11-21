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В Литве пока не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом на фермах норок, сообщила Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС).
Ветеринарная служба: результаты тестов норок на коронавирус – отрицательные
© Reuters / Scanpix

По данным службы, за последнюю неделю был проведен 71 тест на фермах по разведению норок в разных частях страны, все результаты - отрицательные.

Проверка норок на коронавирус была превентивная, после того, как сначала на фермах Дании, а затем и Испании, Италии, США, Нидерландов, Швеции и Греции на фермах по разведению норок были выявлены очаги вируса.

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На прошлой неделе в Литве начал действовать запрет на ввоз живых норок из стран, где зафиксированы очаги заражения.

По данным ГПВС, в настоящее время на 86 литовских фермах содержится более 1,6 млн норок.

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