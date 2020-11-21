Ветеринарная служба: результаты тестов норок на коронавирус – отрицательные

По данным службы, за последнюю неделю был проведен 71 тест на фермах по разведению норок в разных частях страны, все результаты - отрицательные.
Проверка норок на коронавирус была превентивная, после того, как сначала на фермах Дании, а затем и Испании, Италии, США, Нидерландов, Швеции и Греции на фермах по разведению норок были выявлены очаги вируса.
На прошлой неделе в Литве начал действовать запрет на ввоз живых норок из стран, где зафиксированы очаги заражения.
По данным ГПВС, в настоящее время на 86 литовских фермах содержится более 1,6 млн норок.
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