"Результаты исследования соответствовали нормам правовых актов. Не установлено загрязнений, превышающих самую высокую допустимую норму", – сообщила BNS пресс-секретарь службы Юргита Савицкайте.
По ее словам, специалисты исследовали рыбу, в Куршском заливе и в находящихся рядом водоемах.
Были проверены образцы судака, плотвы, сырти и леща.
Эта проверка была проведена после того, как правоохрана заявила о досудебном расследовании в отношении Grigeo Klaipeda в связи с имевшими место загрязняющими выбросами в Куршский залив.
Подозрения в этом расследовании предъявлены Grigeo Klaipeda как юридическому лицу и трем работникам фабрики.
Глава группы Grigeo, в которую входит фабрика, и крупнейший ее акционер Гинтаутас Пангонис ранее заявлял, что неочищенные стоки спускались через аварийную трубу. Он отметил, что не располагает данными о том, как часто это делалось.
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