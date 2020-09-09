Ветеринарная служба Литвы получила больше 250 сообщений о нарушениях условий содержания животных

По данным ГПВС, за период с конца прошлой недели из разных предположительно нелегальных питомников в стране изъято и передано учреждениям опеки 142 собаки и три кошки.
На основании полученных данных расследования проводятся в Алитусе, Каунасе, Кедайняй, Паневежисе, Таураге, Тельшяй, Шяуляйском, Ширвинтском и Кретингском районах.
Поступили сообщения о подозрениях в незаконном разведении животных, жестоком обращении с животными, истязаниях животных, недопустимых условиях их содержания, непредоставлении ветеринарной помощи и др. Более 190 сообщений получено из Кретингского района. Сотрудники ГПВС вместе с полицией, волонтерами и представителями самоуправлений по всей Литве проводят соответствующие проверки.
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