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Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) Литвы получила более 250 сообщения о нарушениях условий содержания животных, начато 12 расследований, сообщила во вторник ГПВС.
Ветеринарная служба Литвы получила больше 250 сообщений о нарушениях условий содержания животных
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным ГПВС, за период с конца прошлой недели из разных предположительно нелегальных питомников в стране изъято и передано учреждениям опеки 142 собаки и три кошки.

На основании полученных данных расследования проводятся в Алитусе, Каунасе, Кедайняй, Паневежисе, Таураге, Тельшяй, Шяуляйском, Ширвинтском и Кретингском районах.

Поступили сообщения о подозрениях в незаконном разведении животных, жестоком обращении с животными, истязаниях животных, недопустимых условиях их содержания, непредоставлении ветеринарной помощи и др. Более 190 сообщений получено из Кретингского района. Сотрудники ГПВС вместе с полицией, волонтерами и представителями самоуправлений по всей Литве проводят соответствующие проверки.

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