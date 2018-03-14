Аисты покидают Литву во второй половине августа (15–31 августа). Зимуют они, по словам члена Литовского содружества орнитологов Марюса Карлонаса, в Африке. На родину аисты возвращаются во второй половине марта.
"Первые аисты обычно прилетают в середине марта, значит, вскоре, теоретически, они должны вернуться. Но погодные условия, как мы видим, никуда не годятся, сейчас аисты наверное уже покинули Африку и задержались где-то на Балканах и недалеко от границы Польши, где будут ждать потепления. Аисты очень чувствительны к погодным условиям. Когда сойдет снег, они вернутся. Если через 1-2 недели снег растает, то аисты вернутся", – сказал Карлонас.
По словам собеседника, первого аиста заметили 11 марта в Клайпедском районе.
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