Весть о предложении, которое сделал полицейский изнасилованной девушке, достигла главы полиции

"Меньше надо пить и кривляться, и ничего не будет", – писал в Instagram сотрудник литовской полиции Ливиюс С. Он работает в паре с полицейским, которого называют лучшим полицейским в Литве.

© Instagram stopkadras

Копией этой записи первой поделилась пользователь Саломея. Она оставила свое примечание: "Могу лишь сказать, что люди с таким отношением, как в данном случае, должны быть отстранены от службы и направлены на прохождение обязательной терапии".

Delfi обратился в Литовскую полицию и попросил оценить такие заявления полицейского в публичном пространстве. Отдел коммуникации Литовской полиции отметил, что эта информация была передана начальству.

"Они примут решение относительно дальнейших действий. Такое публичное мнение полицейского оценивается негативно. Работники системы полиции постоянно проходят инструктаж, касающийся поведения и высказываний в общественном пространстве, им напоминают, что их общение с другими должно быть этичным, они должны делиться точной и объективной, которая не противоречит ценностям организации, законам ЛР.

Постоянно подчеркивают, что сотрудники не должны пересекать границу в общении, быть культурными (не могут оскорблять собеседника, употреблять нецензурные слова, не допустимы другие формы некультурного общения, дискредитирующие стражей порядка)", – сказано в комментарии Delfi.

По данным Департамента полиции, несмотря на то, что страница в социальной сети - личная, человек должен понимать, что это – публичное пространство и вести себя там надо соответствующим образом.

© Instagram stopkadras

Информация о высказывании полицейского дошла до главы ГКП Вильнюсского округа Саулюса Гагаса.

По его словам, эту ситуацию рассмотрит комиссия по этике.

DELFI напоминает, что 15 февраля, в 2.12 ч. поступило сообщение о том, что в ночном клубе Metelica была изнасилована и избита девушка.

Позвонила в полицию подруга пострадавшей, она сказала, что насильник находится в клубе, что нужна помощь полиции и врачей. Представитель полиции сказала, что начато расследование по 1 ч. 149 ст. УК ЛР (изнасилование). За это преступление грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

В полицию был доставлен молодой человек 1998 г.р.