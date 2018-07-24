Правящие предлагают не считать долг по обязательному налогу на здравоохранение (ОНЗ) лицам, покинувшим Литву, даже если они не декларировали свой отъезд, но при этом три года не занимались в Литве никакой деятельностью.
Ramūnas Karbauskis, Mindaugas Sinkevičius
© DELFI / Kiril Čachovskij

Об этом после встречи с главой Фонда социальной защиты ("Содры") Миндаугасом Синкявичюсом сообщил председатель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис.

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Если человек уехал из Литвы и не декларировал отъезд, то ему считают долг по ОНЗ. И это несмотря на то, что эти люди зачастую уже платят налог на здравоохранение в другой стране, только не сообщают об этом.

"Крестьяне" намерены предложить, чтобы долги ОНЗ были списаны в случае с людьми, которые 3 года не занимаются в Литве никакой деятельностью, не обращаются к литовским врачам, не обращаются за пособиями и т.д. Таким людям не будут считать долги.

"Я считаю, что это была бы хорошая весть для тех, кто по какой-то причине не декларировал свой отъезд. Хотя уезжающим важно знать, что надо сообщать об отъезде, благодаря этому не будут считать никакие долги", – сказал Карбаускис.

По его словам, новые предложения, если их примет парламент, вступят в силу со следующего года.

По словам Синкявичюса, это новшество коснулось бы 100 000 человек. Он поддерживает такое предложение "крестьян".

"Мы видим, что уехавшие, по какой-то причине не всегда декларируют отъезд, и становятся должниками (им считают долг по ОНЗ). Но на самом деле у этих людей есть страховка, например, в Великобритании, Норвегии, Испании или Германии, и когда мы взыскиваем с них долги, они указывают, что застрахованы, тогда нам проходится возвращать им переплату", – рассказал Синкявичюс.

По его словам, из-за такой ситуации страдают и люди, и "Содра".

Синкявичюс заметил, что сейчас общая сумма долга по ОНЗ составляет 100 млн. евро. Долг одного человека составляет около 1000 евро за 3 года.

Глава "Содры" призвал уезжающих хотя бы оставить "Содре" свои контакты, чтобы она могла информировать об обязательствах, возможности отложить выплату долга или доказать, что они застрахованы в другой стране ЕС.

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