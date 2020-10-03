Весть из Барселоны: Ясикявичюс и Масколюнас заболели коронавирусом

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Команда "Барселона" в ближайшее время останется без тренеров – у 44-летнего Шарунаса Ясикявичюса и 49-летнего Дарюса Масколюнаса установили коронавирус.
Оба тренера чувствуют себя хорошо, но находятся в самоизоляции.
В воскресенье "Барселона" встречается с командой Gipuzkoa. Команду возглавит ассистент Ясикявичюса.
В четверг команда у себя дома со счетом 76:66 одержала победу над "ЦСКА".
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