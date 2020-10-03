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Команда "Барселона" в ближайшее время останется без тренеров – у 44-летнего Шарунаса Ясикявичюса и 49-летнего Дарюса Масколюнаса установили коронавирус.
Весть из Барселоны: Ясикявичюс и Масколюнас заболели коронавирусом
© Zuma Press / Scanpix

Оба тренера чувствуют себя хорошо, но находятся в самоизоляции.

В воскресенье "Барселона" встречается с командой Gipuzkoa. Команду возглавит ассистент Ясикявичюса.

В четверг команда у себя дома со счетом 76:66 одержала победу над "ЦСКА".

На следующей неделе в России ее ждет встреча с "Зенитом".

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