Весть из Барселоны: Ясикявичюс и Масколюнас заболели коронавирусом

Оба тренера чувствуют себя хорошо, но находятся в самоизоляции.

В воскресенье "Барселона" встречается с командой Gipuzkoa. Команду возглавит ассистент Ясикявичюса.

В четверг команда у себя дома со счетом 76:66 одержала победу над "ЦСКА".

На следующей неделе в России ее ждет встреча с "Зенитом".