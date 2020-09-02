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Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига, реагируя на появившиеся в публичном пространстве слухи, успокаивает родителей - никто не будет забирать детей у родителей и увозить в больницу, если вдруг ребенку в школе станет плохо.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Хочу успокоить родителей и деток. Нет никаких оснований для беспокойства. Не надо верить этой ложной информации! Если вдруг ребенку в школе или в детском саду станет плохо, например, появятся симптомы простуды, коронавируса (COVID-19), гарантирую, никто его забирать у родителей не будет, в больницу не повезет и без ведома родителей лечить не будет! Это ложь, которую распространяют в социальных сетях, чтобы запугать родителей и детей",– писал Верига в фесйбуке.

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Министр сказал, что ему неизвестно, кто первым выдал эту информацию.

"Я не знаю, кто такую глупость придумал, но, похоже, те, кто это сделал, сталкиваются с проблемами в жизни. Почему? Потому что это мало-мальски безответственно, неэтично, некорректно и не по-граждански", – писал Верига.

Он пояснил, что если ребенку в школе станет плохо, и появятся симптомы, как при коронавирусе, простуде и т.д., ответственные лица немедленно должны звонить родителям и информировать их, чтобы они как можно скорее забрали ребенка.

"А ребенок в ожидании родителей должен находиться в отдельном помещении, в кабинете, зале или где-то еще, где нет других людей, чтобы избежать возможного распространения вируса. Ну, а с ребенком будет находиться дежурный работник, чтобы ребенок не оставался в одиночестве в такой ситуации", – писал Верига.

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