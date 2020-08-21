"Самый актуальный вопрос этого дня – изменение порядка в заведениях общепита. Сейчас маски в кафе нужны все время, когда люди не едят и не пьют. Когда сидим у столика, идем делать заказ, заказываем еду, сидя за столиком, ждем заказ или идем в туалет, маска должна быть на лице.

Это не наша выдумка, Коллеги заметили это в тех странах, где были большие очаги: в Италии, Франции. Хотелось бы, чтобы жители проявили сознательности и берегли себя в таких местах. Даже во время мероприятий на открытых местах, например, во дворике бара в Старом городе Каунаса, инфекция распространилась", – сказал он.

Верига сказал, что важно прислушаться к мнению норвежских ученых.

"По данным их метаанализа, расстояние в 1 м защищает всего на 80%. Маски снижают риск заболевания на 40%. Литва комбинирует обе рекомендации. Вероятно, что это значительно снизит риск заболевания. Давайте пользоваться возможностью и осуществлять эти меры, не останавливая экономику", – сказал он.

"Люди уже ходят в масках в магазины и места, где предоставляют услуги, поэтому ношение масок в кафе не должно составлять проблему. Поэтому люди и не давали времени на подготовку", – сказал он.

Верига прибавил, что вопрос сокращения времени работы заведений общепита будет решать правительство. Он также выразил надежду, что специалистам не придется проводить рейды и проверять, соблюдают ли жители установленные правила.

"Конечно, ходят, смотрят, проверяют, но самая большая гарантия - сами люди. Как в магазинах, люди сами делают другим замечания. Это самая большая гарантия, а не полиция, не НЦОЗ", – сказал министр.

Он напомнил, что логика проста: "Если мы не едим и не пьем, маска должна быть на лице".

"Руководство заведения не должно впускать посетителей без масок", – сказал Верига.

Напомним, что новое требование действует с 21 августа.