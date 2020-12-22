Весть для находящихся в Великобритании: вернуться в Литву смогут лишь те, кто уехал по важной причине

По ее словам, в этом вопросе Литва сотрудничает с Латвией и Эстонией.

"Мы будем решать этот вопрос, вчера мы говорили об этом с премьер-министрами стран Балтии. Поскольку там есть и литовцы, и латыши, и эстонцы, посольство собирает информацию. МИД и Министерство транспорта постараются выяснить число людей, которые отбыли в Великобританию по веской причине и застряли там – по работе или т.п. Сколько таких людей, которые должны вернуться, они не поехали туда в гости", – сказала во вторник Шимоните.

По словам премьер-министра, в таких случаях организуют репатриационные рейсы. Подробная информация появится в ближайшее время. Правда, эта услуга не распространяется на граждан Литвы, которые хотели приехать на родину на праздники.

"Было бы очень странно, если бы позиция была иной. С самого начала введения карантина мы просили эмигрантов не ехать на праздники в Литву. Эпидемиологическая ситуация сложная, сейчас ситуация в Великобритании дополнительно осложнена, поэтому не слишком удачная идея приезжать в отпуск в Литву", – сказала Шимоните.

"Те, кто хотел приехать в Литву в гости, лучше пусть приезжают, когда ситуация будет безопаснее", – прибавила премьер.