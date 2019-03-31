Весной это место просто необходимо посетить: настоящий птичий рай

Одно из самых удивительных природных явлений в Литве - весенняя миграция птиц в дельте Немана. Там собираются тысячи пернатых, которые отдыхают после длительного перелета и накапливают силы для дальнейшего путешествия к местам гнездовья.

"Последняя декада марта, первые две недели апреля - вот пик миграции в дельте Немана. Сюда прилетает множество водоплавающих птиц: и гуси, и утки, и бекасы. Здесь останавливаются тысячи, сотни тысяч, а иногда и миллионы птиц. Большая часть это, конечно же, гуси и утки, которые останавливаются здесь во время путешествия в тундру, на север, в Скандинавию и в Россию", – рассказал орнитолог Марюс Карлонас.

"Орнитологи и любители открывают для себя дельту Немана, это место стало популярным во всей Европе. Это одна из 3 таких уникальных дельт в Европе: есть дельта Дуная, Доньяны (в Испании) и Немана в Литве. В Литву наблюдать за птицами приезжают и группы иностранцев, и жители Литвы сюда едут весной", – рассказал орнитолог.

Всего в дельте Немана насчитали 300 видов птиц.

"Там встречаются 58 видов из Красной книги, кроме того, два исчезающих вида - вертлявая камышовка, которая гнездится лишь в 4 странах мира, и большой подорлик. Здесь на самом деле есть очень редкие птицы, поэтому дельта Немана имеет мировое значение", – рассказал Карлонас.

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