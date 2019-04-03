Весна вступает в свои права

Не исключение и ночь на среду. Небо было ясным. Почти повсюду температура снизилась до 0-2 градусов мороза, только на западе местами было 1-3 градусов тепла. Днем небольшие облака появятся на западе, но осадков не ожидается. Утром усилится юго-восточный ветер.



Днем в западных районах порывы ветра местами усилятся до 15-18 м/с. Днем температура увеличится. Во второй половине дня будет 9-13 градусов тепла. В большинстве районов будет 10-13, только на севере местами ожидается около 9 градусов.

Почти не изменится погода и в четверг. Осадков не ожидается. Сохранится юго-восточный ветер. Ночью он немного успокоится, но днем порывы будут достигать 15 м/с. Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет 8-13 градусов тепла.

До конца недели погода останется по-весеннему теплой. В выходные также будет тепло, осадки не прогнозируют.