Несколько дней назад в Литву пришла зона высокого давления. Установилась малооблачная и сухая погода. Несмотря на то, что по ночам бывает мороз, днем приятно греет солнце.
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Не исключение и ночь на среду. Небо было ясным. Почти повсюду температура снизилась до 0-2 градусов мороза, только на западе местами было 1-3 градусов тепла. Днем небольшие облака появятся на западе, но осадков не ожидается. Утром усилится юго-восточный ветер.


Днем в западных районах порывы ветра местами усилятся до 15-18 м/с. Днем температура увеличится. Во второй половине дня будет 9-13 градусов тепла. В большинстве районов будет 10-13, только на севере местами ожидается около 9 градусов.

Почти не изменится погода и в четверг. Осадков не ожидается. Сохранится юго-восточный ветер. Ночью он немного успокоится, но днем порывы будут достигать 15 м/с. Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет 8-13 градусов тепла.

До конца недели погода останется по-весеннему теплой. В выходные также будет тепло, осадки не прогнозируют.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Весна вступает в свои права

Несколько дней назад в Литву пришла зона высокого...

Проживающие за рубежом литовцы смогут голосовать почти в 60-ти отведенных для этого местах (3)

Проживающие за рубежом граждане Литвы в мае на выборах...

В Литве началась миграция лягушек (13)

В Литву пришло тепло, пригрело солнышко, и...

Профсоюз тюремных врачей проводит пикет у здания правительства Литвы (5)

Профсоюз медработников системы учреждений лишения...

Сколько в этом году будут стоить пасхальные яйца (8)

Приближается Пасха , растут продажи яиц. По подсчетам,...

TOP новостей

Генерал: Польша рассмотрит возможность защищать Литву при помощи Patriot (114)

Находящийся в Вильнюсе с визитом главнокомандующий...

Трудно поверить: Польша уже не рай дешевых продуктов (121)

Миф развенчан: соседняя Польша понемногу утрачивает...

Весна вступает в свои права

Несколько дней назад в Литву пришла зона высокого...

Абромавичюс рассказал о планах Зеленского (14)

После подсчета 97,1% голосов избирателей кандидат в...

Сколько в этом году будут стоить пасхальные яйца (8)

Приближается Пасха , растут продажи яиц. По подсчетам,...