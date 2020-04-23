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В Кретингском районе находится самый большой в Европе японский сад. В нем растет больше 15 000 разных деревьев и кустов. Особенно красив этот сад весной.
Vlado Ščiavinsko nuotr.
Vlado Ščiavinsko nuotr.

Представляем фото из японского сада.

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