Ожидается минимальное количество осадков, лишь местами возможен небольшой дождь или морось, наибольшая вероятность осадков - в Паневежском и Утенском округах. На западе и на севере страны будет облачно, а на юге и юго-востоке изредка будет появляться солнце.

Будет дуть юго-западный ветер, скорость ветра 7-12 м/с, на взморье ветер будет более порывистым - 15-17 м/с.

В четверг усилится влияние антициклона, слой облаков уменьшится. Небольшой дождь возможен разве что на северо-западе страны и в Алитусском регионе, днем вероятность дождя невелика. Ветер немного успокоится, правда, у моря ночью он достигнет 15 м/с.

Местами ожидается туман. Будет очень тепло: ночью 1-6, днем 4-8 градусов тепла.