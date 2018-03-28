Весна уже не за горами: после Пасхи обещают перемены

По данным представителя Литовской гидрометеорологической службы Виды Ралене, потепление ожидается с 4 апреля.
"Согласно имеющейся информации, со следующей среды должно потеплеть. Ночью температура будет реже опускаться ниже 0, а днем будет около 10 градусов тепла и выше", – сказала она.
Мало того, по сравнению с пасхальными дни, будет меньше осадков.
"Как обычно, теплее всего будет в юго-восточной части Литвы. Там и ожидается самая высокая температура", – сказала Ралене.
По ее словам, потом как минимум на 10 дней установится теплая погода.
"Будем надеяться, что весна понемногу после Пасхи начнет занимать свою позицию", – сказала собеседница.
По словам Ралене, тепло напомнит минувшие выходные.
"10 градусов, с точки зрения погоды в последние дни - это немало. В минувшие выходные до такой температуры воздух прогрелся местами – на юге было до 10 градусов. Однако, если говорить вообще об апрельской погоде, то это немного, бывало начало апреля и более теплым", – заметила синоптик.
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