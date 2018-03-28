Весна уже не за горами: после Пасхи обещают перемены

Несмотря на то, что на Пасху обещают неприятную погоду, после нее обещают приход настоящей весны – на больше части территории страны температура воздуха поднимется до 10 градусов.
© DELFI / Orestas Gurevičius

По данным представителя Литовской гидрометеорологической службы Виды Ралене, потепление ожидается с 4 апреля.

"Согласно имеющейся информации, со следующей среды должно потеплеть. Ночью температура будет реже опускаться ниже 0, а днем будет около 10 градусов тепла и выше", – сказала она.

Мало того, по сравнению с пасхальными дни, будет меньше осадков.

"Как обычно, теплее всего будет в юго-восточной части Литвы. Там и ожидается самая высокая температура", – сказала Ралене.

По ее словам, потом как минимум на 10 дней установится теплая погода.

"Будем надеяться, что весна понемногу после Пасхи начнет занимать свою позицию", – сказала собеседница.

По словам Ралене, тепло напомнит минувшие выходные.

"10 градусов, с точки зрения погоды в последние дни - это немало. В минувшие выходные до такой температуры воздух прогрелся местами – на юге было до 10 градусов. Однако, если говорить вообще об апрельской погоде, то это немного, бывало начало апреля и более теплым", – заметила синоптик.

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