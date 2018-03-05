Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Тадас Кантаускас сказал DELFI, что температура будет меняться понемногу.

"Ночь на вторник будет облачной, уже сейчас на Западе страны собираются тучи. Без особых осадков, местами будет формироваться туман, а утром пойдет дождь при минусовой температуре, сформируется гололед", – сказал синоптик.

По словам Кантаускаса, такой дождь - частый вестник потепления.

"Ночью будет 7-12 градусов ниже нуля. Днем особых перемен не будет –4–0 градусов, в западной части возможно до 1 градуса тепла, поскольку там больше вероятность прояснений. С юга придет тепло, но понемногу – холодный воздух вытеснить непросто", – сказал он.

По словам собеседника, в среду будет облачно, будет больше осадков.

"Ночью местами (в основном на юге, а днем – во многих местах) пройдет снег, снова ожидается вероятность дождя при минусовой температуре и гололеда. Ночью будет 6-11 градусов мороза, на юге – до –3–5 градусов, днем около 0", – сказал Кантаускас.

Правда, днем на юго-западе страны будет 2 градуса тепла.

"В четверг ситуация особенно не изменится, ожидаются небольшие осадки, ночью – снег, днем – мокрый снег. Ночью около -5 градусов, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла", – сказал синоптик.

В пятницу будет еще теплее – ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем в большинстве районов – от 0 до 5 градусов тепла.

"Похоже, и в выходные погода особенно не изменится. В субботу ночью во многих районах, а днем – местами, ожидаются небольшие осадки, температура будет как в пятницу. В воскресенье придет новая зона осадков, температура будет как в пятницу и субботу", – сказал он.

Кантаутас напомнил, что календарная весна приходит в Литву, когда среднесуточная температура устанавливается в районе 0 градусов. Обычно это бывает в середине марта.

"Знаете, это должно длиться не день и не два. Есть вероятность, что после такого потепления снова похолодает. Я думаю, настоящее потепление ждет во второй половине месяца", – сказал синоптик.

По словам собеседника, таких холодов, какие были до сих пор, уже не ожидается.

"Прошлой ночью был 21 градус мороза, для начала марта – это много. Таких ночей уже не должно быть", – сказал Кантаутас.