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В первые дни марта в Литву пришла теплая погода, однако над Европой по-прежнему проходит зона низкого давления, которая несет с собой осадки. Во вторник ночью осадки наблюдались и в Литве.
Vilnius ryte
Vilnius ryte
© DELFI / Laimonas Jankauskas

Утром зона осадков уйдет, на западе местами возможен туман. В первой половине дня будет облачно с прояснениями, на севере возможен небольшой дождь. На юге Литвы в полдень облака рассеются, выглянет солнце.

Во второй половине дня прояснения ожидаются и на севере страны. На севере будет 6-8 градусов, а на юге воздух прогреется до 9-11 градусов тепла. Большую часть дня будет дуть несильный восточный, юго-восточный ветер, к вечеру он усилится. Вечером снова соберутся облака, пойдет дождь.

В Вильнюсе, Каунасе около полудня облака рассеются, будет светло, ясно и тепло. Температура поднимется до 8-10 градусов выше нуля. Осадки возможны в ночь на среду.

В Клайпеде во второй половине дня облака рассеются лишь ненадолго, а вечером уже пойдет дождь, усилится ветер. Днем будет около 7 градусов тепла.

В среду ночью дожди пройдут по всей Литве. Температура будет 3-6 градусов тепла. Днем осадки задержатся на востоке страны. Однако после обеда все же ожидается больше прояснений. Воздух прогреется до 5-9 градусов тепла.

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