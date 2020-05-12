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Этим утром многие, проснувшись, увидели в окно необычную картину, такого не видели даже минувшей зимой. В социальных сетях жители Литвы делятся видами заснеженной природы.

Предлагаем вашему вниманию фотографии, сделанные 12 мая:

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