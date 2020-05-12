aA
Этим утром многие, проснувшись, увидели в окно необычную картину, такого не видели даже минувшей зимой. В социальных сетях жители Литвы делятся видами заснеженной природы.
Предлагаем вашему вниманию фотографии, сделанные 12 мая:
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Сквернялис о будущем: возможно, к прежней жизни не вернемся никогда (82)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 12 мая...
Минздрав Литвы предлагает жителям перенести личные праздники (23)
С целью пресечения распространения коронавируса...
С понедельника открываются детские сады, но в них вернутся не все (1)
С 18 мая в Литве откроются детские сады и...
Скончались две пациентки Антавиляйского пансионата (2)
В Вильнюсской клинической больнице скончались две...
Налоговая инспекция сообщила, когда вернет переплату налогов (4)
В Литве декларация доходов была запущена почти месяц...