В четверг будет прохладнее. Ночью местами возможен снег, ожидается гололед. Днем переменная облачность. В Вильнюсе и Каунасе ночью небольшой снег, –3 градуса. Днем будет около 2 градусов тепла. В Шяуляй ночью будет пасмурно, –4 градуса. Днем ожидаются прояснения, будет –1–0 градуса. На взморье ночью облачно, –3 градуса. Днем до 1 градуса тепла.

В пятницу без особых перемен, ожидаются прояснения, сильный ветер. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность, температура –6, днем до –3–2 градусов. В Шяуляй небольшая облачность. Ночью –8, днем –3 градуса. На взморье сильный ветер. Ночью –6, днем –2 градуса тепла.

В субботу будет ясно, но похолодает еще больше. В Вильнюсе и Каунасе ночь будет ясной, температура –9 градусов. Днем облачно, без осадков, будет –3 градуса. В Шяуляй небо будет ясным. Ночью –10, днем –4 градуса мороза. На взморье –7, днем –2 градуса.

В воскресенье также будет ясно. Ночь будет холодной, днем уже станет теплее. В Вильнюсе ночью –10, днем до –2 градусов. В Каунасе ночью будет –8, днем 1 градуса выше нуля. В Шяуляй ночью –9, днем около 0. На взморье ночью –7, днем 1 градус тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели немного потеплеет по ночам да и дни станут более теплыми. Ожидается переменная облачность, небольшие осадки.