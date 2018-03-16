Весна не спешит: будет холоднее, чем обычно в такое время

– Как вы оцениваете погоду?

– Несколько дней назад был побит рекорд тепла – на взморье было 10–11℃ градусов выше нуля. Несмотря на то, что перед этим ночи были очень холодные. Сейчас температура снова меняется, ночью в большинстве районов было ниже нуля. В ближайшую ночь будет 1–6℃ градуса мороза, местами – до 8–10℃ градусов ниже нуля.

В пятницу днем будет от 1℃ градуса тепла до 4℃ градусов мороза. 2-3 дня осадков не будет, и в субботу и в воскресенье ожидается переменная облачность. Однако и ночи и дни будут холодными.

В субботу и в воскресенье ночью будет 8–10℃ градусов ниже нуля, на севере до 11–13℃ мороза. В воскресенье похолодает и на востоке страны.

Днем в субботу-воскресенье будет 0–5℃ мороза, в воскресенье уже ожидается выше нуля. В ночь на понедельник ожидается 3–8℃ мороза. Теплее будет и в ночь на понедельник – 0–5℃ мороза, днем 1–6℃ тепла. В понедельник, вторник, среду температура будет повышаться, а потом снова снизится.

– Такие колебания температур для марта нормальные?

– Да, это нормально, поскольку март – переходный весенний месяц. Кроме того, и в феврале бывают такие серьезные перемены. В прошлом году март был теплым, а сейчас бьем рекорды холода.

Кстати, 15 марта 1942 г. в Вильнюсе ночью было почти 28℃ градусов мороза. Поэтому сейчас погода никого не удивляет.

В марте от низких температур в этом году страдает вся Европа.

– Значит в следующие выходные снова ожидается похолодание. А что будет потом? Потеплеет ли?

– В марте прогнозируют температуру на 2–3℃ ниже нормы. Само начало марта было холодным, потом немного потеплело, а сейчас снова ждем похолодания.

А последняя неделя марта и 1 апреля, по имеющимся данным, будет намного холоднее обычной.