Весна начинается: во многих районах на смену дождю придет солнце

В четверг днем ожидаются прояснения. Дольше всего солнце будет радовать жителей центральных районов. В первой половине дня на востоке пройдет небольшой дождь. Вечером на северо-западе появится новая зона осадков, возможны небольшие дожди. Днем будет от 4 градусов на востоке. В Утене, Рокишкисе, Тельшяй, Шяуляй будет около 5, в Паневежисе, Биржай, Клайпеде, Вильнюсе, Расейняй будет 6, в Таураге, Мариямполе и Алитусе 7–8 градусов тепла.

В пятницу ночью без осадков. Ожидается переменная облачность. Когда небо прояснится, температура опустится до ниже 0. Будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Прохладнее всего буде на юго-востоке, теплее – у моря.

В пятницу во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. Юго-восточный ветер усилится. Днем будет 6–10 градусов тепла.