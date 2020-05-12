Весна берет тайм-аут: будет идти снег

В среду в первой половине дня небо прояснится, на запад придут новые облака циклона, местами пройдут дожди, кое-где ожидаются смешанные осадки. В первой половине ночи ветер успокоится, потом сменится на южный, юго-западный, порывы усилятся до 15-20 м/с. Температура опустится до 1-6 градусов тепла, на востоке ожидаются заморозки - 0-5 градусов мороза.

В среду днем погоду обусловит циклон. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, кое-где с градом. Будет дуть сильный западный ветер, порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Температура днем поднимется до 7-12 градусов.

В четверг циклон отступит, небольшие дожди пройдут только местами. Ночью будет всего несколько градусов выше 0, на поверхности почвы возможны заморозки, днем будет 8-13 градусов.