Очень медленно, шаг за шагом, начинают распускаться первые долгожданные весенние цветы, появляется молодая травка, набухают почки на деревьях. З
Редакция портала GRYNAS.lt предлагает пуститься в весеннее путешествие по Литве, полюбоваться пробуждением природы.
Весенняя сказка начинается: первые шаги весны
В Литву пришли солнечные дни и тепло, которые не только...
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