Именно о таком случае DELFI рассказала жительница Вильнюса Виктория (настоящее имя редакции известно). Женщина рассказала, что почти год пытается получить компенсацию за нанесенный автомобилю во время ДТП ущерб - машина въехала в яму.

Она уверяет, что ДТП произошло не по ее вине. Компания, присматривающая за дорогами, свою вину не признает, и предлагает обращаться в суд. Ничем помочь женщине не может и Вильнюсская мэрия.

Виктория повредила покрышку и заднее крыло 11 апреля 2017 года, когда она ехала из центра по ул. Гележинё Вилко, и намеревалась повернуть вправо на ул. Атейтес, но не заметила глубокую яму.

По словам пострадавшей, глубина ямы была 10–12 см, а починка покрышки обошлась в 114 евро.

"Полиция приехала через полчаса. Был составлен протокол, выдали справку, объяснили, что за возмещением ущерба надо обращаться в городской отдел безопасности движения", – рассказала она.

Но тут ее проблемы и начались. В мэрии ей указали название компании, которая отвечает за дороги, женщина почти год вела переписку с компанией, но так ничего и не получила.

За ул. Гележинё Вилко отвечает компания Lemminkainen Lietuva. Ее коммерческий директор Нериюс Жекас сказал, что она чинит дороги только по письменному распоряжению мэрии. В таком случае яму убирают в течение 3 суток.

"В данном случае вопрос возмещения ущерба должен решать суд", – прокомментировал он ситуацию, в которую попала Виктория.

Представитель Lemminkainen Lietuva рекомендует водителям информировать мэрию или саму компанию о появившихся на дорогах ямах, тогда дорогу починят быстрее.

Представитель мэрии Юстина Ужумецкайте сказала, что работники мэрии только направляют жителей к компаниям, отвечающим за качество дорог. У этих компаний и можно получить компенсацию за нанесенный ущерб.

Ужумецкайте пояснила, что в данном случае мэрия не может представлять пострадавшую жительницу в тяжбе с подрядчиками.

"Если подрядчик отказывается возмещать ущерб, то пострадавшая сторона должна обращаться в суд. Правда, бывает, когда жители обращаются сразу в суд, суд выявляет ответственную за ущерб сторону и устанавливает размер ущерба", – сказала она, заметив, что сейчас суды рассматривают 28 таких дел.

"Исход дел в суде бывает разный: иногда подписывают договоры между пострадавшими и подрядчиками, иногда суды взыскивают ущерб с мэрии, как владельца дорог. В таком случае мэрия имеет право требовать компенсацию с компаний, отвечающих за дороги.

Средний ущерб составляет 1000 евро, но может колебаться в пределах 300-3000 евро, все зависит от нанесенного ущерба и самого автомобиля", – сказала Ужумецкайте, прибавив, что если у водителя есть страховка Kasko, то он должен обращаться к страховщикам.

В противном случае, водители должны обращаться в полицию и мэрию, которая укажет, кто из подрядчиков отвечает за конкретную улицу.

Ужумецкайте посоветовала информировать о ямах компанию Grinda или регистрировать сообщение по интернету через Tvarkau Vilnių.