В четверг днем в Литве будет облачно и ветрено. Во многих местах время от времени будут идти дожди. Самые сильные дожди пройдут на севере. Меньше всего осадков ожидается на юго-востоке. Во всей стране будет дуть сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с. Днем на юге будет 13 градусов, на большей части территории страны 10-12, а в Жемайтии не выше 8-9 градусов.
В Вильнюсе прогнозируют небольшой дождь, время от времени ненадолго из-за облаков может выглядывать солнце. С полудня поднимется сильный ветер. Днем будет всего 10-12 градусов тепла.
В пятницу также прогнозируют кратковременные холодные дожди. Однако уже ожидается больше прояснений. Ночью будет дуть сильный западный ветер, днем он успокоится. Ночью будет 1-6 градусов тепла, на северо-западе утром местами заморозки, днем будет 9-13 градусов тепла.
В выходные над Литвой по-прежнему будет циркулировать холодный арктический воздух. По ночам, когда небо будет ясным, местами возможны заморозки, днем прогнозируют кратковременные дожди.
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