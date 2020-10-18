Вертолетная площадка в клиниках Сантарос появится к 2022 году

В сентябре Министерство здравоохранения подписало с Veikmės statyba контракт на 1,738 миллиона евро, согласно которому завершить работы на крыше корпуса D намечено не позднее начала марта 2022 года.

Государственная программа инвестиций на реализацию проекта выделит в следующем году 1,249 млн. евро, а в 2022 году - расходы пока не запланированы.

По словам представителей клиник Сантарос, площадка особенно нужна для обеспечения быстрой транспортировки донорских органов - в настоящее время вертолеты приземляются в транспортном кольце возле клиник.

Статьи по теме: В Вильнюсе сел вертолет с донорскими сердцем и почками для пересадки

"Площадка нужна для того, чтобы ускорить доставку донорских органов, необходимых для трансплантации, чтобы не упустить очень важный "золотой час" с момента приземления вертолета до момента, когда донорский орган достигает операционной. От этого зависит успех трансплантации", - сообщили они.

Также подчеркивается, что площадки необходимы и для оказания неотложной помощи во время пандемии коронавируса, а также когда требуется особо срочная медицинская помощь в случае тяжелой травмы, сердечных, неврологических или других острых заболеваний.

Клиники указывают, что в крупных больницах всех зарубежных стран, где проводят трансплантации и имеются многопрофильные команды специалистов, есть вертолетные площадки.