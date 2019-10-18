В пятницу ночью вертолет Военно-воздушных сил Литвы спасал с танкера раненного гражданина России.
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Как сообщило Министерство обороны, около 2 час. Центр координации спасения на море получил звонок, сообщавший о том, что члену экипажа танкера "Московский проспект" требуется срочная медицинская помощь.

Была начата операция спасения и отправлен вертолет ВВС Dauphin.

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Пострадавший 32-летний гражданин России был доставлен с танкера в Клайпедскую больницу моряков, где был передан медикам.

По предварительным данным, опасности жизни мужчины нет – он поранил руку.

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