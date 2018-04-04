"Я думаю, что никакого насилия не было. Были толчки и все, больше ничего", – сказал 4 апреля DELFI Винграс, который работает в Министерства сельского хозяйства.
Он заметил, что инцидент связан с разводом. Дело о разводе с прошлого года рассматривает Вильнюсский участковый суд. По данным суда, причина развода- вина обоих супругов.
3 апреля Винграс некоторое время провел в КПЗ. Полиция указала, что он какое-то время должен жить в другом месте.
"Мне в отличие от супруги, которой нужна популярность любой ценой, рекламы не нужно. У меня нет такой цели. Я сейчас хочу все спокойно обдумать", – сказал он, отвечая на вопрос, что намерен делать дальше.
В официальной биографии сказано, что Вингрене с супругом воспитывают двоих детей.
Портал писал, что 3 апреля, в 6.14 ч., в квартиру в Вильнюсе, на ул. М.Янкаус, вызвали полицию. Согласно сообщению, Линас Винграс (1966 г.р., трезвый) толкал и несколько раз ударил свою жену депутата Виргинию Вингрене (1971 г.р.) по плечу.
Мужчина был задержан. Полицию вызвала сама Вингрене.
Депутат сказала полицейским, что она с мужем разводится, от помощи врачей депутат отказалась.
Полиция приехала в квартиру в 6.27 ч. Вингрене сказала им, что во время конфликта муж толкнул ее. Оба супруга были трезвыми.
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