Кроме того, из Испании в Литву не смогут приезжать иностранцы.
Такие меры предприняты для пресечения распространения коронавируса.
Такой же порядок будет действовать в отношении Люксембурга, Румынии, Швеции, Болгарии, Португалии и Хорватии.
Кроме того, придется изолироваться всем, приезжающим из Бельгии, Чехии, Австрии и Швейцарии, однако приезд иностранцев из этих стран не запрещается.
Министерство напоминает, что этот порядок действует в отношении иностранцев из стран Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании и Северной Ирландии.
Кроме того, с 27 июля странами, в которых распространение коронавируса серьезное, считаются страны, где показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет больше 16 случаев на 100 000 жителей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Проблемы в Центре регистра не кончаются: система e.sveikata не будет работать еще несколько дней
Специалистам Центра регистра до сих пор не удалось...
Вернувшимся из Испании гражданам Литвы придется изолироваться на две недели
С 27 июля вернувшимся из Испании гражданам Литвы...
На этой неделе прогнозируют переменчивую погоду: придет прохлада
В понедельник днем ожидается переменная облачность,...
Карантин сильно ударил по бедным, некоторые работники стали ненужными (102)
Распределенные в Брюсселе миллиарды ЕС вряд ли...