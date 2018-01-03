Сегодня Савулёнис говорит открыто - он вернулся не из-за тоски по родине, а ситуация в стране ненормальная: цены высокие, зарплаты низкие, а работодатели обещания не выполняют.

Эмиграция врачей в последнее время стала болезненной темой в Литве. Оставшиеся в стране медики требуют повышения зарплаты – в противном случае ждет еще одна волна эмиграции.

Арвидас не решается прогнозировать улучшение ситуации и замечает, что в будущем молодых врачей будет все сложнее остановить.

Низкая зарплата, по его словам, была причиной его эмиграции 20 лет назад.

"Представляете себе врача, который идет по улице и ищет лит, чтобы купить на него батон. Такой была жизнь. Если бы не моя теперь уже покойная мама, к которой я уже будучи стариком мог пойти и взять (не в долг, а просто взять) 20 литов, чтобы поесть, то о чем мы говорим?" – задает Савулёнис риторический вопрос.

Его зарплата вместе с деньгами за ночные дежурства тогда составляла всего 650 литов (сейчас это 188 евро – DELFI). За телефон он платил 200 литов, а еще надо было платить за квартиру. Кроме того, тогда не работала его жена.

С Савулёнисом журналист встречалась в Тракайской больнице – именно там он работает в настоящее время.

В отделении мы поинтересовались, где можем найти Савулёниса. "А, так вам надо в акушерское отделение", – ответил встреченный врач.

В кабинете Савулёниса нас встретила медсестра, она связалась с врачом по телефону. Мы ждали собеседника у приемного отделения.

"Пойдемте, поищем, где присесть", – сказал он.

По словам Савулёниса, до отъезда в США он не только работал врачом, но и гонял автомобили из Германии, чтобы заработать дополнительно: "Бывало так - раз заработаешь 300 евро, а в другой потеряешь 100. В общей сложности на еду наскребешь. Тяжело было".

По словам Савулёниса, в США он не планировал переезжать насовсем, но так случилось, что один знакомый предложил ему заполнить документы для получения грин-карты. "Я заполнил и за себя, и за жену", – рассказал Арвидас. На вопрос, как отреагировала супруга на планы эмигрировать ради финансового благосостояния, Савулёнис уточнил:

"Мы, знаете, уехали не ради финансового благосостояния. Мы ехали в страну, где у тех, у кого есть работа, исчезают все проблемы".

"Я в первый день пошел устраиваться в автосервис, и в тот же день все проблемы решились", – рассказал Арвидас, заметив, что тогда получал в неделю 600 долларов, а в месяц - 2400 (около 2000 евро – DELFI).

"И этого хватало на жизнь?", - удивляется журналист.

"Да,– улыбается он, – еще и оставалось. Когда я приехал, за 20 долларов (около 17 евро – DELFI) можно было залить полный бак горючего. 4 л молока стоили 2 доллара (меньше 2 евро – DELFI). Фунт куриных ножек – 47 центов (90 центов за кг). В Америке дешево", – сказал он.

Уже, работая на первой работе, Савулёнис мог себе позволить все. Правда, о жизни в США он много не рассказывает. Только то, что много путешествовал.

По словам собеседника, найти работу в США легко. "Если ты не разборчив", - отмечает он.

На вопрос, не жалко ли было менять любимую работу на неквалифицированную, он ответил, что дискомфорта не было: "Какая разница? Я думаю, если человек что-то может сделать в жизни, он может делать все. Есть те, кто не может, так они и в автосервисе не смогли бы работать, и болт не закрутили бы".

Он не реагирует и на оскорбительные замечания в адрес эмигрантов, которые за границей выполняют черную работу и экономят каждый цент, чтобы в отпуске покрасоваться перед близкими. "Глупости. Литовцы вообще интересный народ – они больше говорят, чем делают. Все любят поговорить", – махнул рукой врач.

После работы в автосервисе, он работал в пекарне, где развозил заказы по домам. Потом устроился на станцию скорой помощи, а затем его пригласили в Бостон работать урологом - дробить камни в почках.

Работая на скорой помощи, он заметил много отличий между американцами и литовцами. В США, по его мнению, люди более гражданственные, легко приходят на помощь, в Литве этого не хватает.

"Посмотрите в Литве – человек падает, никто не подойдет, – сказал Савулёнис. – Ну, может один-другой подойдет. Может. Очень редко. В Америке я выехал по вызову – вокруг масса людей, все помогают. И нет такого, как часто говорят, что в Америке люди улыбаются неестественно. Нет, они действительно хотят помочь".

Иначе там функционирует и вся система здравоохранения. Там, по словам Арвидаса, скорая помощь приезжает в течение 5 минут, а в больнице о пациенте заботятся, едва он переступает порог приемного отделения.

"Начнем с того, что полицейских в США вообще не видно - их нет. Как и скорой помощи. Но если что-то происходит, в течение 5 минут появляется 10 полицейских, 10 карет скорой помощи. Там все делают очень быстро.

В Америке пациент переступает через порог больницы, его сажают в кресло и все - ему ни о чем не надо думать – его всюду возят: на рентген, к одному, к другому консультанту, к третьему. Потом вывозят, отвозят к машине, желают всего доброго. Все как в сказке", – вспоминает врач.

"А что здесь?" – спрашиваю у Савулёниса. "Здесь? – удивляется он. – Я слышал, что чтобы попасть к специалисту, надо ждать в очереди 3 месяца. Три месяца..."

На вопрос, чему Литве надо поучиться у США, он отвечает: "Всему". "А если конкретнее", - уточняет журналист.

"Во-первых, Литва должна научиться не быть алчной. Чтобы страна не была алчной. В Америке, например, едешь, ремонт дороги – стоит огромный плакат, на котором сказано, что ремонт делают за деньги налогоплательщиков, стоит он столько-то. все до цента указано.

Чтобы узнать, куда идут уплаченные им налоги, человек может пойти на сайты госведомств и узнать. Я могу знать, что сделано, сколько заплачено. А тут платишь налоги, а где деньги – неясно", – удивляется Савулёнис.

"Вы уехали из Литвы с обидой?" – спрашивает журналист. "Нет, какая тут обида, я поехал в поисках еды, – печально улыбается врач. – Обида на что? Это не обида. Это литовцы. К примеру, что я заметил в США, арабы помогают друг другу, а литовцы используют. В этом и разница. Такой у нас народ – эксплуататор. Поэтому мы так и живем".

Однако после 16 лет эмиграции Савулёнис вернулся. Вернулся, поскольку заработал себе пенсию в США, знал, что не придется думать о деньгах. "Моя пенсия будет 1500 долларов (1300 евро – DELFI). Я не вижу проблемы. Я знаю, что мне не придется стоять с протянутой рукой", – спокойно сказал врач.

О своем решении вернуться он не жалеет, хотя заметил, что без проблем эмигрировал бы еще раз.

"Было так – я еще работал на скорой помощи и решил поехать в Литву. Практически я уже ушел с работы, думал, как машины переправить, другие вопросы уладить. И тут мне звонят из Бостона, предлагают работу - дробить камни в почках. Я уже тогда был на чемоданах, – смеется он, – но думаю, елки, работа интересная, в больнице, в операционной. И потом была еще радость (когда второй раз решил вернуться – DELFI). Я радуюсь каждый день, не важно, где я. Думаю, что надо радоваться пока мы живы. Мы сегодня живы, и неважно, здесь мы или там", – сказал собеседник.

В Литве Савулёнис столкнулся с местной реальностью. Он получил лицензию акушера-гинеколога и принял предложение о работе.

"Мне предлагали около 1500 евро "на бумаге". Первая зарплата была 550 евро. "на руки - 320 евро. Я пошел к главврачу и спросил – что это? Вы меня обманули. Он – произошла ошибка, подожди еще месяц, все образуется. Я верю людям. Прошел месяц, я к нему, говорю - не буду работать. Тогда он немного переделал договор и перевел меня на почасовую оплату. Мы договорились, что я буду получать 5,33 евро в час", – рассказал врач.

"В Америке все делают, чтобы было удобно людям. Я жил в Филадельфии, там в моем районе были две больницы, уже не говорю о штате. А здесь в Литве закрывают множество акушерских отделений, видишь ли человек может 50 км проехать", – удивляется врач.

На вопрос, что ждет региональные больницы, Савулёнис сказал, что оптимизмом не блещет: "Делать прогнозы невозможно, в Литве протекает печальный процесс. Смерть. Медленная смерть. И в подин прекрасный день все закончится СМЕРТЬЮ. Народ погибнет. Ну, не народ - государство".

По словам специалиста, проблемы грозят и из-за нехватки специалистов.

"Чем дальше, тем будет хуже. У меня были молодые специалисты. Они здесь работали, работали в Вильнюсе, в хороших больницах. Собрали вещи и уехали в Германию, я спросил – вернулись бы вы назад? Они там уже около двух лет, так и мысли такой у них нет. Они вспоминают это как кошмар... И никогда не вернутся", – убежден собеседник.

"А что вам нравится в Литве", – спрашивает Савулёниса журналист. "Знаете, меня Литве не вдохновляет. Это родина моих предков и только. Больше ничего – погода так себе, цены ужасные, все бегут в Латвию, в Польшу, качество продуктов низкое", – сказал он.

"Так что заставило вас вернуться?" – удивляется журналист.

"Не заставило. Нельзя так сказать. Система очень простая – человек задает себе вопрос - зачем он живет. Если живешь только чтобы есть и спать, то я бы остался в Америке. Но когда возникают другие вопросы... К примеру, могу ли перед смертью задать себе вопрос, что я сделал в жизни? Тогда, как вы говорите, можешь приехать и помочь другим", - сказал Савулёнис.

"А как вы вообще решили стать акушером?", - спрашивает журналист. "Ой, это отдельная история, – сказал врач. – Когда я был студентом, моя жена забеременела, а я как раз должен был выбирать специализацию. Посмотрел на нее и решил идти в эту сферу. Первая ее беременность".

На вопрос, помнит ли он первые принятые роды, врач ответил: "Нет. Но я помню, как молодым специалистом поехал работать в Игналину. Я молодой, зеленый, а тут еще такие же акушерки. Как сейчас помню – родильное отделение и кабинет. В кабинете раскрытая книга, посмотришь на роженицу, от нее в кабинет - к книге, думаешь, что тут делать, потом назад к роженице. А заведующий говорит - делай, что хочешь, а меня не вызывай, только Кесарево сечение не делай. Одним словом, крутишься как можешь. Это помню. А через полгода пришло спокойствие".

"А что вы чувствуете, принимая роды, новую жизнь?"

"Супер. Очень хорошее чувство. Это счастье, радость. Меня обрадовал звонок одного отца. Не знаю, сколько лет прошло, может, 12, он позвонил и еще раз поблагодарил за принятые роды. Тогда понимаешь, что не зря живешь", - сказал Арвидас.

"Так ради этого стоило вернуться?"

"Да, на самом деле, – ответил он. – 100 баллов. То, что я сейчас делаю, для меня - счастье, я вижу смысл,сейчас даже мог бы делать это бесплатно", – сказал он улыбаясь.