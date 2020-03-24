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Несколько часов назад мэр Вильнюса вопрошал у себя на странице в фейсбуке: "Что будем делать с уникальным решением главы Минздрава изолировать всех, у кого есть симптомы COVID-19, в подготовленных муниципалитетом помещениях, даже если симптомов нет, и человек может в безопасности находиться в своем доме, и не расходовать ресурсы, которые сейчас нужны на тех, кто серьезно болен?"
Вернувшиеся в Вильнюс люди напуганы: в гостиницу через черный ход в сопровождении полиции
© Asm. albumas

Сложившуюся ситуацию проиллюстрировала пара, вернувшаяся из Таиланда через Дублин.

Виолета Б. (фамилия редакции известна) сказала Delfi, что в полдень они прибыли в Вильнюсский аэропорт, но до 15 ч их в указанное место еще не привезли. Затем в сопровождении полиции и военных в битком набитых автобусах людей доставили в гостиницу Railway Hotel в Вильнюсском районе. В здание людей впустили через черный ход.

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По словам Виолеты, увиденное потрясло – в таборе было бы лучше. В комнатах аскетический порядок: кровать и сухие пайки.

В одном помещении расселения ждали сотни людей – никакой рекомендуемой социальной дистанции между ними не было, никаких дезинфекторов и масок.

Никакой информации. Жители ошарашены – почему с ними никто не считается, почему не доверяют? Не жалеют даже детей, ведь многие прилетели с детьми.

Супруги не поняли, почему они не могут вернуться домой, где планировали самоизолироваться, даже сняли квартиру дочери. Почему не пользуются современными средствами контроля, например, программами для слежения и т.д.

Согласно постановлению, подписанному главой Минздрава Литвы Аурелиюсом Веригой, все вернувшиеся из-за границы в принудительном порядке на 14 днем будут помещены в карантин в помещениях муниципалитета. В карантин будут поступать все приезжие, включая людей с легкими симптомами коронавируса.

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