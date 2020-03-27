Вернувшиеся в Литву жители все еще сталкиваются со значительными вызовами

В редакцию Delfi писала женщина, которая столкнулась с нечеловеческими условиями. По ее словам, МИД объявил о последнем автобусе из Таллина в Литву.

"Автобус выехал 26 марта, в 19 ч., но 27 марта до 12 ч. пассажиры еще не были доставлены в место прохождения карантина. Наш автобус около 1 ч. ночи остановили на границе. Литовские пограничники собрали паспорта, и 6 пассажиры не знали, смогут ли они добраться до Литвы", – сказала она.

МИД перед поездкой интересовался у пассажиров, где они живут, обещали, что за ними приедет муниципальный транспорт.

"Но сегодня в 7 ч, выяснилось, что никакой транспорт не приедет. Мы стояли всю ночь, никакие образцы у нас не взяли, а ведь это обязательно в случае с возвращающимися. Семерых в 7 ч. посадили в микроавтобус и увезли в Салотес, в дом культуры. Никакое безопасное расстояние между пассажирами не соблюдалось. Вернувшиеся еще ждут, когда за ними приедут, будут ли брать образцы, неясно", - сказала женщина.

Другой гражданин пожаловался на ситуацию в Молетай. В молетской гостинице Gerugnė принудительно были закрыты вернувшиеся из Норвегии.

"Выход охраняет полиция, среди этих людей есть желающие изолироваться дома, они готовы подписать необходимые документы, живут одни. Им не разрешают это сделать, их за крыли по 4 человека в одном помещении. Думаю, люди рискуют заразиться друг от друга", – сказал редакции Сергеюс.

Он сказал, что звонил по номеру 1808, ему ответили, что в Утене нет мест, где могут взять образцы и попросили перезвонить позже.

"Через несколько часов сказали, что регистрироваться нельзя, это можно сделать только через муниципалитет. Мы связались с теми, кто нас здесь закрыл, узнали, зарегистрировали ли нас на проверку, нам ответили - нет, сказали, что отвезут нас туда. Выяснилось, что они не знали, что должны нас зарегистрировать.

Наверное, утром повезут , поцелуем дверь и снова будем сидеть как селедки в бочке, вместо того, чтобы на собственных машинах безопасно добраться до дома", – возмущался мужчина.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига изменил порядок принудительной изоляции возвращающихся в страну граждан. Сейчас у всех вернувшихся будут брать образцы на анализ, после чего людей на 14 дней изолируют дома, если у них есть необходимые условия. Люди должны также подписать обязательство соблюдать правила изоляции.

Напомним, что двое суток в Литве действовал порядок принудительной изоляции вернувшихся в помещениях, предоставленных муниципалитетами. Однако этот порядок критиковали как муниципалитеты, так и вернувшиеся из-за границы люди.