Им также не придётся больше обращаться в Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ), который до этого времени организовывал выдачу бюллетеня.
Достаточно будет просто позвонить в лечебное учреждение и заполнить анкету на сайте НЦОЗ. Бюллетень предоставляется на две недели с момента возвращения в Литву или контакта с вероятным или подтверждённым носителем вируса.
Такой упрощённый порядок предусмотрен в распоряжении министра здравоохранения Аурелиюса Вериги и министра социальной защиты и труда Линаса Кукурайтиса.
Минздрав подчеркивает, что этот порядок будет действовать временно, то есть пока будет существовать угроза распространения COVID-19.
По словам министра Вериги, порядок выдачи больничного упрощен с целью предотвратить вероятное распространение вируса, однако вместе с тем он призвал работодателей обеспечить возможность работникам, вернувшимся из затронутых коронавирусом зон, работать дистанционно.
Сейчас к территориям, где имеет место распространение COVID-19, относятся весь Китай, регионы Северной Италии (Ломбардия, Венето, Пьемонт и Эмилия-Романья), Гонконг, Иран, Япония, Южная Корея, Сингапур.
Во всём мире зарегистрировано более 90,9 тыс. случаев заболевания COVID-19, более 3 тыс. человек умерли, 48 тыс. выздоровели. Единственный в Литве случай коронавируса подтверждён в прошлую пятницу в Шяуляй у вернувшейся из Италии женщины.
TOP новостей
Литовский профессор сравнил коронавирус с корью и гриппом: количество зараженных удивляет (64)
По словам директора Центра инфекционных заболеваний и...
Шимоните согласилась возглавить список консерваторов на выборах в парламент Литвы (28)
Депутат парламента Литвы Ингрида Шимоните...
Возможно ли это: решение правления парламента об отмене мероприятий 11 марта – фальсификация (4)
За 30 лет независимой Литвы ничего подобного не было....
Министр охраны окружающей среды Литвы возмущен бюрократизмом в действиях своих подчиненных (8)
2 марта стало известно, что в Сирветском региональном...
Глава Минздрава Литвы: как в старые времена в больницах шьют маски (7)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...