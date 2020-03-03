aA
Вернувшиеся из затронутых коронавирусом территорий или имевшие контакты с заразившимся смогут получить больничный без посещения поликлиники, дистанционно, сообщил Минздрав Литвы.
Keleivių pasitikimas Vilniaus oro uoste
Keleivių pasitikimas Vilniaus oro uoste
© DELFI / Modesta Meškė

Им также не придётся больше обращаться в Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ), который до этого времени организовывал выдачу бюллетеня.

Достаточно будет просто позвонить в лечебное учреждение и заполнить анкету на сайте НЦОЗ. Бюллетень предоставляется на две недели с момента возвращения в Литву или контакта с вероятным или подтверждённым носителем вируса.

Статьи по теме:
Представитель правительства Литвы рассказал, как лечат от коронавируса жительницу Шяуляй  (5)
Советник премьер-министра Литвы поделился новейшей информацией о коронавирусе  (2)

Такой упрощённый порядок предусмотрен в распоряжении министра здравоохранения Аурелиюса Вериги и министра социальной защиты и труда Линаса Кукурайтиса.

Минздрав подчеркивает, что этот порядок будет действовать временно, то есть пока будет существовать угроза распространения COVID-19.

По словам министра Вериги, порядок выдачи больничного упрощен с целью предотвратить вероятное распространение вируса, однако вместе с тем он призвал работодателей обеспечить возможность работникам, вернувшимся из затронутых коронавирусом зон, работать дистанционно.

Сейчас к территориям, где имеет место распространение COVID-19, относятся весь Китай, регионы Северной Италии (Ломбардия, Венето, Пьемонт и Эмилия-Романья), Гонконг, Иран, Япония, Южная Корея, Сингапур.

Во всём мире зарегистрировано более 90,9 тыс. случаев заболевания COVID-19, более 3 тыс. человек умерли, 48 тыс. выздоровели. Единственный в Литве случай коронавируса подтверждён в прошлую пятницу в Шяуляй у вернувшейся из Италии женщины.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Литовские компании предпринимают действия для защиты работников от коронавируса (18)

Литовские компании предпринимают действия для защиты...

TOP новостей

Литовский профессор сравнил коронавирус с корью и гриппом: количество зараженных удивляет (64)

По словам директора Центра инфекционных заболеваний и...

Шимоните согласилась возглавить список консерваторов на выборах в парламент Литвы (28)

Депутат парламента Литвы Ингрида Шимоните...

Возможно ли это: решение правления парламента об отмене мероприятий 11 марта – фальсификация (4)

За 30 лет независимой Литвы ничего подобного не было....

Министр охраны окружающей среды Литвы возмущен бюрократизмом в действиях своих подчиненных (8)

2 марта стало известно, что в Сирветском региональном...

Глава Минздрава Литвы: как в старые времена в больницах шьют маски (7)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

|Maža didelių žinių kaina