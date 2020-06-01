Вернувшиеся из-за границы и вынужденные находиться в самоизоляции смогут удаляться от места нахождения на 1 км

"Упрощено одно из условий самоизоляции: лица, которые должны самоизолироваться по возвращении из-за границы, смогут выходить из своего места самоизоляции и погулять, например, или пройти определенную дистанцию – но не больше одного километра, но при этом им запрещено посещать места массового скопления людей, торговые центры, рестораны, кафе и подобные места", – сказала журналистам глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене на пресс-конференции в понедельник.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига позже добавил, что этот порядок будет действовать в отношении всех лиц, находящихся на самоизоляции.

"Порядок изоляции будет действовать в отношении всех людей, которым необходима изоляция", – сказал он.

Министр также сообщил, что возвращающимся из-за границы перестанут делать анализ на коронавирус, а к месту изоляции они смогут отправляться любым транспортом – для этого не потребуется муниципальный транспорт.

В понедельник Министерство здравоохранения Литвы обнародовало список стран, граждане которых могут приехать в Литву - в нем значится 27 государств. По приезде из 24 из них иностранцам не требуется самоизоляция на две недели.

Самоизоляция не нужна по приезде из Люксембурга, Нидерландов, Италии, Дании, Польши, Румынии, Франции, Финляндии, Германии, Чехии, Эстонии, Австрии, Болгарии, Латвии, Венгрии, Норвегии, Швейцарии, с Кипра, из Греции, Исландии, Словакии, Хорватии, Словении и Лихтенштейна.

Как сообщает Минздрав, если в зарубежных странах за последние 14 дней число заболевших COVID-19 на 100 тыс. жителей будет от 15 до 25, гражданам таких стран въезд в Литву разрешен, однако необходима 14-дневная изоляция. Если число заболеваний не превышает 15 случаев на 100 тыс. человек, то из таких стран въезд в Литву разрешен и самоизоляция не нужна.