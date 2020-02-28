Вернувшиеся из Италии жители хотят провериться на коронавирус, но не могут: почему?

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига, специалист Минздрава Юргита Пакальнишкене, представитель Сантаришкской больницы Линас Светикас объяснили, почему такие анализы могут назначить лишь врачи в больнице.

Жители Литвы, которые недавно вернулись из Китая, Гонконга, Ирана, Японии, Южной Корееи, Сингапура или Северной Италии (Ломбардии, Венето, Пьемонта и Эмилии-Романьи), 14 дней с момента возвращения должны оставаться дома и следить за своим здоровьем. Если они почувствуют напоминающие грипп симптомы, они должны немедленно звонить по номеру 112, рассказать об обстоятельствах и выполнять рекомендации врачей, информировала Пакальнишкене.

"Это значит, что такие пациенты ни в коем случае не должны сами ехать в поликлинику или больницу, за ними приедет скорая, в больнице их обследуют, возьмут кровь на анализ. В лаборатории есть все необходимые реагенты, которые позволяют быстро, в течение 6-8 часов выявить наличие коронавируса. Важно отметить, что все эти анализы делают после оценки клинических и эпидемиологических признаков, которые позволяют заподозрить коронавирус. Если нет симптомов и люди не входят в группу риска, анализы в связи с коронавирусом не делают", – сказала Пакальнишкене.

Если человек не ездил в Китай, Гонконг, Иран, Японию, Южную Кореею, Сингапур или Северную Италию, и не контактировал с человеком, у которого диагностировали COVID-19, то он должен обращаться к своему лечащему врачу.

Анализы на короновирус делает лишь одна лаборатория в Литве – лаборатория Национального центра общественного здравоохранения в Вильнюсе.

Пакальнишкене сказала, что в лаборатории имеется достаточное количество реагентов, кроме того, их заказали дополнительно. Однако врач Сантаришкской клиники Светикас сказал, что это не означает, что все желающие могут самостоятельно провериться на коронавирус.

"Не бывает неисчерпаемых ресурсов", – сказал врач.

"Еще один нюанс: мы разбазарим реагенты, если будем делать анализы всем желающим. Мы должны смотреть в будущее. Ресурсы надо использовать рационально. Это как с медицинскими масками и респираторами, они сейчас нужны не всем жителям Литвы. Все должно быть логично и стабильно, важно не забывать о здравомыслии.

Если мы начнем бояться какого-то одного заболевания, то дойдем до театра абсурда. Рядом есть и другие болезни".

Врач сказал, что в среду у некоторых (около 1/3) обратившихся в больницу пациентов диагностировали грипп.

Глава Минздрава Верига на вопрос, почему все желающие не могут провериться на коронавирус, сказал, что это не имеет смысла.

"Во-первых, поймите, само исследование новое, используют реагенты, их присылает централизовано один производитель, поскольку они были созданы недавно, раньше их не было, а в целом, я считаю, разумно иметь одну лабораторию, где централизована делают исследование, – сказал министр. – Чтобы не было распространения паники. Не всем нужно делать эти анализы, надо знать, имеют ли они смысл. Да и самим людям тратиться только ради спокойствия не имеет смысла".